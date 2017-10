Simona Halep este eliminata de la Turneul Campioanelor: a pierdut meciul cu Svitolina in doua seturi: 3 - 6, 4 - 6

Al doilea set:

4-6: Svitolina castiga si acest set si castiga si meciul.



4-5: Halep reduce din avantaj.



3-5: Incredibi! Halep a pierdut avantajul din startul setului, iar Svitolina este la un game distanta de a castiga.



3-4: Svitolina preia pentru prima data conducerea in acest set.



3-3: Niciuna dintre cele doua sportive nu se poate desprinde. Svitolina egaleaza la 3-3.



3-2: Halep revine in avantaj.



2-2: Svitolina revine dupa un inceput bun de set al Simonei.



2-1: Svitolina castiga game-ul trei. Svitolina acuza probleme la piciorul drept.



2-0: Halep reuseste break-ul de 0-40.



1-0: Halep incepe mai bine setul secund.

Primul set:

3-6: Svitolina castiga primul set. Halep, obligata sa castige tot pana la final.



3-5: Game la zero reusit de Simona.



2-5: Svitolina, la un singur game de castigarea primului set.



2-4: Halep se impune in al saselea game.



1-4: Svitolina face 4-1. Halep pare ca inca nu a intrat in meci.



1-3: Simona castiga primul game.



0-3: Halep nu se regaseste in acest start de meci. Darren Cahill ii ofera sfaturi



0-2: Svitolina castiga si game-ul secund.



0-1: Svitolina isi castiga serviciul si isi adjudeca primul game.



Elina Svitolina serveste prima.