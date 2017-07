Simona Halep este la un pas de a deveni numarul 1 mondial. Romanca nu a pierdut nici un game la Wimbledon, pana acum si s-a calificat in sferturi - VIDEO

Azarenka, tenismena care a nascut in decembrie, a revenit pe teren dupa o absenta de cateva luni si i-a dat mari batai de cap Simonei Halep.

Romanca a facut tiebreak in primul set cu jucatoarea bielorusa, care a fost lidera mondiala, dar acum ocupa locul 683 in topul WTA.

Halep a castigat tiebreak-ul, iar apoi s-a dezlantuit. S-a impus fara emotii in setul secund, scor 6 la 2.

Halep joaca in sferturi cu britanica Johanna Konta. Daca va castiga, romanca va deveni lidera mondiala. Aceasta deoarece actualul numar 1, nemtoaica Angelique Kerber, a pierdut in optimi, la Wimbledon, in fata tenismenei spaniole Garbine Muguruza, scor 6 la 4, 4 la 6 si 4 la 6.