Simona Halep, in fata unui test dificil. Sloane Stephens va fi adversara romancei in finala competitiei de la Montreal - VIDEO

Simona Halep, numarul 1 mondial, a jucat in semifinale cu australianca Ashleigh Barty, clasata pe pozitia a 16-a in topul WTA. A fost un meci in care romanca a controlat jocul din start si, cu un procentaj al primului serviciu de 84 la suta, a transat calificarea in finala.

Halep s-a impus cu 6 la 4 si 6 la 1. Va fi a 3-a finala pentru Simona, la Rogers Cup. Ea a castigat turneul respectiv in anul 2016, dar a pierdut finala din 2015.

In meciul decisiv de la Montreal, Halep va da piept cu Sloane Stephens, in reeditarea finalei de la Roland Garros, din luna iunie. Tenismena americana a trecut, in semifinale, de ucraineanca Elina Svitolina cu un dublu 6 la 3.

In concursul masculin, desfasurat la Toronto, spaniolul Rafael Nadal l-a batut pe rusul Karen Khachanov cu 7 la 6 si 6 la 4. Spaniolul va juca in finala cu tenismenul grec Stefanos Tsitsipas. Acesta l-a invins pe Kevin Anderson, in penultimul act, scor 6 la 7, 6 la 4 si 7 la 6.