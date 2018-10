Simona Halep nu se intoarce cu mana goala de la Singapore! Ce cadou SENZATIONAL de 110.000 euro primeste de la WTA! FOTO

Romanca din fruntea clasamentului mondial va primi in dar de la WTA pentru performantele extraordinare din acest an un Porsche 718 Boxster GTS. Super-masina pe care o va primi Simona costa in jur de 100.000 de euro si consuma 8 litri de benzina la suta de kilometric. Viteza la care poate ajunge bijuteria pe roti e 290km/ h si prinde suta in doar 4,2 secunde.

Cu un sezon in urma, Simona Halep a primit un Porsche 911 GTS Cabriolet, in valoare de peste 110.000 de euro, la acea vreme reusind sa incheie anul pe primul loc in premiera. Firma de automobile Porsche are un parteneriat de lunga durata cu tenisul feminin, fiind principalul sponsor al turneului de la Stuttgart din 1978. Jucatoarea care se impune pe zgura din Stuttgart primeste un automobil asemanator.

Pe langa masina, Simona Halep va pleca din Singapore si cu trofeul rezervat jucatoarei care incheie anul pe primul loc WTA. In acest sezon, Halep s-a impus la turneele de la Shnzhen, Roland Garros si Montreal, insa a mai disputat finale si la Australian Open, Roma si Cincinnati.