Simona Halep, pe val la Paris: s-a calificat in turul 3 de la Roland Garros. In urmatorul tur merg si favoritii Andy Murray si Stan Wawrinka - VIDEO

Simona Halep e pe val la Paris. Romanca a invins-o in doua seturi, 6 la 4, 6 la 3, pe numarul 101 mondial, Tatjana Maria. Primul set a fost unul mai intens, sportivele reusind in total nu mai putin de 5 break-uri. Setul secund a fost adjudecat mai usor de Halep, in doar 37 de minute.

In turul 3, romanca o va intalni pe Daria Kasatkina. La baieti, numarul 1 mondial, Andy Murray, a avut viata grea cu slovacul Martin Klizan. Britanicul a evitat in ultimul moment un meci de 5 seturi, impunandu-se cu 6 la 7, 6 la 2, 6 la 2 si 7 la 6.

Merge mai departe si Stan Wawrinka. Elvetianul a trecut in minim de seturi de ucraineanul Alexandr Dolgopolov, scor 6 la 4, 7 la 6 si 7 la 5, intr-un meci ce a durat 2 ore si 37 de minute.

In turul 3 de la Roland Garros, Wawrinka il va intalni pe italianul Fabio Fognini.