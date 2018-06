Simona Halep, prim aparitie publica dupa evenimentele de pe National Arena! Ce a declarat

Halep s-a relaxat o zi la piscina, acum isi reia activitatea. Ea a fost prezenta la un eveniment caritabil organizat de "Salvati Copiii", acolo unde a vorbit despre importanta sprijinului acordat de partintii ei.

"Parintii mei au fost alaturi de mine din prima clipa si este cel mai puternic stalp care m-a ajutat sa ajung aici unde sunt astazi. Parintii sunt foarte importanti, dar si prietenii, antrenorii, echipa mea. Toti oamenii m-au sprijinit, m-au sustinut, cand intri pe teren te simti rau, dar ei vin cu o vorba buna, imi dau putere sa intru pe teren si sa incerc sa dau tot ce am mai bun din mine.

Parintii m-au sustinut si financiar ca sa ajung aici si nu m-au certat niciodata. Am avut intelege din partea lor, increderea ca se poate sa indeplinesc visul intr-o zi. Emotia, dragostea pentru care mi-au daruit-o zi de zi. Numai asa am ajuns la cel mai nivel din tenis.

Copiii ar trebui sa-si seteze un vis, sa creada in el, sa faca tot ceea ce este posibil si sa nu cedeze. Pe parcursul acestor 20 de ani de cand joc tenis au fost multe momente hrele. Insa nu am zis niciodata ca renunt. Daca te trezesti in fiecare zi cu energie si incredere, orice e posibil. In viata daca te lupti, o sa ai o lupta mereu cu tine. Daca ai aceasta putere de a te lupta cu tine si de a te motiva, atunci o sa reusesti indiferent de ce iti propui", a spus Simona.

Cea mai fericita zi din viata Simonei a fost sambata, cand a castigat Roland Garros. "Asta pe plan profesional. Pe plan personal a fost cand s-a nascut nepotica mea", a spus numarul 1 WTA.