Simona Halep, revenita dupa accidentare, a jucat doar 2 meciuri la turneul de la Indian Wells: Tenismena a pierdut in saisprezecimi - VIDEO

Halep, jucatoare clasata pe locul 4 in topul mondial, si-a incercat fortele in partida cu franceza Kristina Mladenovic, numarul 26 in clasamentul WTA. Totusi, romanca nu a putut fi la nivel, acuzand dureri la picioare. Halep a luptat de la egal la egal cu Mladenovic in debutul meciului, insa apoi adversara si-a impus jocul si a castigat cu 6 la 3 si 6 la 3.

Halep a fost eliminata de la Indian Wells si se va consola cu premiul de 41 de mii 350 de dolari. Intre timp, tenismena germana Angelique Kerber, numarul 2 mondial, s-a calificat greu in optimi. Ea a invins-o pe Pauline Parmentier, din Franta, cu 7 la 5, 3 la 6 si 7 la 5.

Kerber va juca in optimi cu rusoaica Elena Vesnina. Campioana turneului de la Indian Wells se va imbogati cu aproape 1 milion 176 de mii de dolari.