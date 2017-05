Simona Halep s-a calificat in finala turneului de la Roma. Cine va fi adversara ei, dupa ce Muguruza a abandonat

Jucatoarea ucraineana Elina Svitolina, locul 11 WTA si favorita 8, s-a calificat in finala turneului de la Roma, faza in care o va intalni pe Simona Halep. Svitolina a beneficiat in semifinale, sambata, de abandonul sportivei spaniole Garbine Muguruza, favorita 3 si numarul 7 mondial.

"Sunt foarte bucuroasa ca am castigat, e neplacut sa fii oprit de ploaie, ma bucur ca am terminat meciul. Sunt foarte increzatoare, titlul de la Madrid ma face mai puternica. Imi doresc sa castig acest titlu, mereu este o placere sa joc aici", a declarat Halep pe teren, dupa terminarea meciului.

Rugata sa vorbeasca si in italiana, Halep a spus: "Multumesc tuturor, imi place orasul Roma".

Halep a inceput meciul cu un break, dar a fost egalata la 2. Dupa ce a condus cu 4-2, Halep a fot egalata la 4-4, dar a reusit sa se impuna apoi, scor 7-5, dupa 49 de minute.

La 6-5, Halep a cerut interventia lui Cahill. "Trebuie sa te relaxezi, faci treaba buna, fa jocul tau normal", i-a spus Cahill lui Halep.

Setul doi a fost la discretia jucatoarei din Romania, care s-a impus, scor 6-1.

Meciul a durat o ora si 17 minute.

Pentru accederea in finala la Roma, Halep va primi 230.565 de euro si 585 de puncte in clasamentul WTA.

Halep are sansa de a castiga al doilea turneu consecutiv in acest an, dupa ce s-a impus saptamana trecuta la turneul de categorie Premier Mandatory de la Madrid.