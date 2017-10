Simona Halep s-a calificat in optimi, la Beijing. Roamanca va juca impotriva Mariei Sharapova - VIDEO

Simona Halep a jucat cu tenismena slovaca Magdalena Rybarikova si a dominat copios primul set. Halep s-a impus cu 6 la 1.Romanca a inceput bine si al doilea set, conducea cu 2 la 1, insa adversara a acuzat dureri si, dupa ce a fost examinata de medici, a abandonat partida.

Astfel, Halep urmeaza sa joace impotriva Mariei Sharapova. Va fi a opta intalnire cu rusoaica, Halep fiind invinsa in precedentele 7 dueluri. Tot la Beijing, fosta lidera mondiala, Angelique Kerber, a cedat in minim de seturi in fata francezei Alize Cornet, scor 4 la 6 si 4 la 6.

Merge mai departe si poloneza Caroline Wozniacki. Aceasta a invins-o in doua seturi, scor 6 la 2, 6 la 2, pe rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova. Turneul din capitala Chinei este dotat cu premii in valoare de 6,3 milioane de dolari.