Simona Halep s-a calificat in semifinale la Roland Garros - VIDEO

Simona Halep, numarul 1 mondial, a avut un start de cosmar in meciul cu Angelique Kerber. Tenismena germana, a 12-a jucatoare a lumii, a condus cu 4 la 0 in primul set. Halep a revenit fantastic si a echilibrat jocul. Setul a ajuns la tiebreak, in care, totusi, s-a impus Kerber.

In partea secunda, Halep a fost la conducerea jocului. A fost mai increzuta in sine, a facut de doua ori break si a castigat setul cu 6 la 3. In decisiv, romanca a fost de neoprit – s-a impus si mai clar, scor 6 la 2, si s-a calificat in careul de asi.

In semifinalele turneului de Mare Slem de la Paris, maine, Halep va da piept cu tenismena spaniola Garbine Muguruza. Aceasta a distrus-o pe rusoaica Maria Sharapova, scor 6 la 2 si 6 la 1.

In cealalta semifinala a concursului feminin, vor juca americancele Madison Keys si Sloane Stephens. Campioana de la Roland Garros va pleca acasa cu 2 milioane si 200 de mii de euro.