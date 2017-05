Simona Halep s-a calificat in semifinalele Madrid Open, dupa o victorie zdrobitoare. Pe cine va intalni in urmatorul tur

Halep a legat pentru prima data in acest an patru victorii la rand. Romanca a fost de neoprit in meciul cu Vandeweghe, careia nu i-a permis sa-si valorifice forta loviturilor.

Cu un serviciu la cel mai inalt nivel (90 la suta in setul I, 77 % la final), cu o mobilitate dezarmanta si cu lovituri care si-au atins tinta cu o precizie exceptionala (o eroare nefortata in primul set, trei in total, sase lovituri castigatoare, 11 la final), Halep si-a surclasat adversara.

Jucatoarea romana a servit si a condus cu 1-0, inainte ca Vandeweghe sa egaleze. Au urmat noua ghemuri consecutive castigate de Simona Halep, majoritatea fara egalitate. Dupa cinci dintre acestea, jucatoarea cel mai bine clasata in ierarhia WTA dintre sportivele sfertfinaliste a castigat primul set, cu 6-1, in 25 de minute.

Vandeweghe a schimbat cifra din dreptul numelui ei pe tabela de marcaj la 0-4, in setul al doilea. A fost un moment pe care l-a celebrat cu mainile ridicate, salutand publicul. La scorul de 6-1, 4-1, 30-0, o scurta repriza de ploaie a oprit partida, dar jucatoarele au ramas pe teren. Organizatorii au decis sa acopere arena Manolo Santana si meciul s-a reluat dupa patru minute, dar nu a mai durat mult, pentru ca Halep a castigat si al doilea set, tot cu 6-1, dupa o ora de la start.

In faza urmatoare, Halep, detinatoarea trofeului, va evolua cu invingatoarea din partida Kiki Bertens (Olanda), locul 19 WTA - Anastasija Sevastova (Letonia), locul 22 WTA.

Calificarea in semifinale este recompensata la Madrid Open cu 257.555 de euro si cu 390 de puncte WTA.

Tot joi si tot in sferturi va evolua si Sorana Cirstea, locul 83 WTA, beneficiara a unui wild card. Ea o va intalni pe frantuzoaica Kristina Mladenovic, locul 17 WTA si cap de serie numarul 14.