Simona Halep s-a calificat in sferturile Australian Open - VIDEO

Simona Halep va juca în sferturi la Australian Open cu învingătoarea partidei Barbora Strycova - Karolina Pliskova.

Simona Halep a învins-o de două ori pe Naomi Osaka, dar de fiecare dată după trei seturi: în turul 3 de la Roland Garros 2016 (4-6, 6-2, 6-3) şi în turul 2 la Miami 2017 (6-4, 2-6, 6-3).

Simona Halep s-a calificat în optimile de la Australian Open, după ce a trecut de americanca Lauren Davis, locul 76 WTA, cu scorul 4-6, 6-4, 15-13, după un meci de 3 ore şi 45 de minute. Românca a jucat cel mai dramatic meci din carieră şi cel mai lung, totodată, în faţa unei adversare agresive.

După un meci dramatic, Simona mai spus că este imposibil să se recupereze după accidentarea de la gleznă şi după ce a jucat trei ore şi 45 de minute cu Lauren Davis, dar spune că este pozitivă şi că va face totul să continue turneul, la Melbourne.

"I'm really happy to be back in the QF. I didn't expect that before I started the tournament because of the injury."



