Simona Halep s-a impus autoritar in fata Mariei Sharapova in China. Halep a dominat cap-coada partida - VIDEO

Simona Halep s-a impus autoritar in fata Mariei Sharapova in cadrul Openului Chinei. Halep a inceput perfect partida, reusind 3 break-uri in primul set, in care s-a impus cu 6 la 2. In debutul actului secund, romanca si-a adjudecat 3 game-uri consecutive.

Sharapova a incercat revenirea, insa Halep a dominat cap-coada partida, invingand cu acelasi scor in setul 2. A fost insa o zi cu ghinion pentru o alta romanca. Monica Niculescu a cedat in fata sportivei din China, Shuai Peng, scor 3 la 6 si 2 la 6.

Pentru evolutia sa in China, Niculescu va primi 35 de mii de dolari.