Simona Halep va sta la Constanta intr-o vila de 600.000 euro. Constructia casei din strada Chiliei a inceput in 2015 si s-a incheiat in 2017.





Acolo vor locui si parintii Simonei Halep.





Pe de alta parte, Simona Halep mai are un apartament in nordul Bucurestiului, in apropierea parcului Herastrau.