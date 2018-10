Simona Halep s-a retras de la turneul de la Moscova: ”E dezamagitor” - VIDEO

Halep a fost înlocuită de jucătoarea greacă Valentini Grammatikopoulou, numărul 170 mondial, transmite news.ro. Românca ar fi trebuit să intre în competiţie, miercuri, în turul doi, contra rusoaicei Anastasia Pavliucenkova.

“Mi-am dorit foarte mult să joc aici, la Moscova, dar, din păcate, am în continuare dureri la spate şi nu vreau să-mi asum riscuri care nu sunt necesare. E dezamăgitor să mă retrag, dar ştiu că e important să pun sănătatea mea pe primul plan. Urez mult succes acestui turneu”, a scris Halep, pe Twitter.

I really wanted to play here in Moscow, but unfortunately my back is still causing me pain and I don't want to take any unnecessary risks.



While it's disappointing to withdraw, I know it's important to put my health first. I wish the tournament great success 🤗 pic.twitter.com/vqGiclchyD