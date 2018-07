Simona Halep se descurca de minune, la Wimbledon. A invins o tenismena din China, din afara top 100, si s-a calificat in turul 3 - VIDEO

Halep a avut un prim set mai greu cu Saisai Zheng. Tenismena chineza a condus cu 5 la 3. Din acel moment, insa, Halep a fost de neoprit. Campioana de la Roland Garros a castigat 10 game-uri la rand si, astfel, s-a impus in primul set cu 7 la 5, iar in a doua parte nu i-a mai dat nici o sansa adversarei. 6 la 0 pentru Halep, care s-a calificat in etapa urmatoare.

Halep va juca cu Hsieh Su-Wei, din Taiwan, in turul 3. Intre timp, o surpriza de proportii a furnizat belgianca Alison Van Uytvanck. Aceasta a invins-o pe campioana din anul trecut, Garbine Muguruza cu 5 la 7, 6 la 2 si 6 la 1.

O alta surpriza a fost eliminarea lui Marin Cilic. Croatul, numarul 5 mondial, a cedat in 5 seturi in fata argentinianului Guido Pella.

In turul 3, la Wimbledon, s-au calificat, ieri, printre altii, Rafael Nadal, Novak Djokovic si Juan Martin del Potro.