Simona Halep si-a anuntat noua echipa. Pe cine a ales ca antrenor campioana - VIDEO

Numarul 1 mondial, Simona Halep, va incepe sezonul 2019 cu o noua echipa. De data aceasta, sportiva s-a incredintat specialistilor din Romania. Astfel, Vasile Antonescu va fi partenerul de antrenamente a Simonei, Andrei Cristofor va indeplini functia de fizioterapeut, iar Teo Cercel va fi preparatorul fizic. Simona Halep a fost pregatita mai mult de 3 ani de catre Darren Cahill, sub aripa caruia, romanca a triumfat la Rolad Garros in vara acestui an.

Simona Halep se afla pe prima pozitie in ierarhia WTA deja mai mult de 60 de saptamani. Doar 9 sportive, in toata istoria tenisului, au stat mai mult timp pe primul loc.