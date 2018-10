Simona Halep va incheia al doilea an la rand pe locul intai, in clasamentul WTA, gratie unui sezon excelent. Anterior, doar 12 tenismene au reusit o asemenea performanta.

Prima data Simona Halep, a devenit lider mondial anul trecut, in octombrie, dupa turneul de la Beijing. In 2018, tenismena romana a castigat trei turnee, la Roland Garros, Shenzhen si Montreal.

Daneza Caroline Wozniacki ocupa locul doi in topul WTA, dar este la o distanta de 960 de puncte si nu o mai poate intrece pe Halep, pana la sfarsitul acestui an.

Romanca trebuia sa joace maine, direct in turul 2, la Moscova, dar s-a retras din cauza accidentarii.Aseara, una dintre favoritele turneului din capitala Rusiei, Daria Kasatkina, a invins-o pe ucraineanca Lesia Tsurenko. Favorita numarul sase a competitiei s-a impus in doua seturi, scor 6 la 4 si 7 la 6. Cupa Kremlinului are un fond total de premiere de peste 932 de mii de dolari. Campioana se va alege cu un premiu de 162 de mii.