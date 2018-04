Sloane Stephens este noua vedeta de la Miami. Americanca s-a impus in cadrul turneului Masters, dupa o finala de 90 de minute contra Jelenei Ostapenko - VIDEO

Sloane Stephens a cucerit trofeul de la Miami, dupa ce a trecut in finala de Jelena Ostapenko. Chiar daca s-a impus in minim de seturi, americanca a avut emotii in actul de debut.

Stephens a reusit sa se impuna la tie-break, dupa ce fiecare jucatoare a castigat de cate 4 ori pe serviciul adversarei. Setul secund a fost dominat autoritar de Stephens.

Americanca de 25 de ani s-a impus cu 6 la 1, intr-un set care a durat doar 35 de minute. Astfel, Sloane Stephens isi continua seria perfecte in finale - 6 meciuri, 6 victorii.