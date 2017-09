Slovenia, ajunsa pentru prima data in finala turneului Eurobasket, a castigat trofeul, dupa ce a batut-o pe tripla campioana Serbia - VIDEO

Slovenia, ajunsa pentru prima data in finala turneului EuroBasket, a infruntat tripla campioana Serbia. A fost un meci de poveste, cu un start echilibrat, iar repriza a doua a fost dominata de sloveni, la care Goran Dragic a jucat fantastic.

Sarbii au revenit in forta si, pana la mijlocul reprizei a patra, au egalat scorul. Finalul de meci, insa, le-a apartinut baschetbalistilor sloveni. Prepelic si Randolph au fost decisivi. Slovenia a castigat cu 93 la 85 si a devenit noua campioana europeana.

Pana in acest an, cele mai bune rezultate ale slovenilor la EuroBasket a fost locul 4, in anul 2009, dar si locul 5, in 2013. Goran Dragic, care si-a anuntat retragerea de la echipa nationala, a fost desemnat MVP-ul turneului. In meciul pentru bronz, Spania a invins Rusia, la fel cu scorul de 93 la 85.

Ibericii au fost de 3 ori campioni ai Europei, iar rusii – o data, in anul 2007.