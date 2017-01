Soc dupa soc la Australian Open. Dupa Djokovic, au parasit competitia si liderii mondial la masculin si feminin: Andy Murray si Angelique Kerber - VIDEO

Dupa Novak Djokovic, si numarul 1 mondial, Andy Murray, paraseste Australian Open. Britanicul se opreste in optimile turneului dupa ce a cedat in 4 seturi in fata lui Mischa Zverev. Neamtul, care ocupa locul 50 in topul ATP, a reusit o victorie uriasa, scor 7 la 5, 5 la 7, 6 la 2 si 6 la 4, intr-o partida ce a durat peste 3 ore jumatate.

A fost o zi proasta si pentru liderul mondial la feminin. Angelique Kerber a fost invinsa categoric de numarul 35 in topul WTA, Coco Vandeweghe in doar 2 seturi, scor 6 la 2 si 6 la 3. Americanca a reusit un meci exemplar si a controlat partida pe durata tuturor celor 70 de minute.

Meciul zilei dintre Roger Federer si Kei Nishikori s-a dovedit a fi unul cu adevarat spectaculos. Elvetianul a reusit dramatic sa acceada in sferturile turneului de la Melbourne, dupa ce l-a invins pe japonez in 5 seturi, cu 6 la 7, 6 la 4, 6 la 1, 4 la 6, 6 la 3. In urmatoarea etapa, veteranul de 35 de ani il va intalni pe Zverev.

La fete, Sorana Cirstea paraseste Australian Open. Romanca a cedat in optimi in fata numarului 7 mondial, Garbine Muguruza, scor 6 la 2 si 6 la 3. Pentru evolutia sa la Australian Open, Sorana Cirstea va in top 60 mondial.