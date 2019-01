Soc in campionatul Angliei. Manchester City a piedut in fata celor de la Newcastle, iar infrangerea cetatenilor poate conta enorm in lupta pentru titlu in Premier League - VIDEO

Manchester City venea dupa o serie impresionanta de 7 victorii consecutive in toate competitiile, in care reusise sa inscrie nu mai putin de 30 de goluri. Debutul meciului cu Newcastle parea sa confirme forma buna a jucatorilor. Aguero a deschis scorul dupa doar 24 de secunde.

City a dominat prima repriza, desi a mai avut cateva ocazii, a intrat la pauza cu avantajul unui singur gol. In repriza secunda insa Newcastle a reusit o revenire fabuloasa. Echipa lui Rafa Benitez a egalat in minutul 66, prin Rondon, iar in minutul 80 a marcat din nou. Fernandinho a faultat in careu, iar Matt Richie a inscris cu emotii din penalty, aducand o victorie nesperata pentru cotofene.

Infrangerea in fata lui Newcastle, le ofera acum o sansa mare celor de la Liverpool de a se distanta si mai mult in clasament. In cazul in care cormoranii vor castiga astazi meciul cu Leicester, vor avea 7 puncte avans fata de cei de la City.

Intre timp, dupa 8 victorii la rand in toate competitiile de dupa schimbarea lui Mourinho, Manchester United a reusit doar un egal acasa contra codasei Burnley.

Cu 10 minute inainte de final, oaspetii conduceau cu 0 la 2 si toti se asteptau la primul esec al lui Solskjaer pe banca diavolilor. Nu a fost cazul insa, Pogba, din penalty, si Lindelof au marcat pe final, aducand un egal nesperat.