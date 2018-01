Soc in Cupa Spaniei. Real Madrid a fost eliminat din competitie de formatia Leganes - VIDEO

Javier Eraso a sutat formidabil din afara careului si l-a batut pe portarul lui Real Madrid. Galacticii au reusit sa egaleze, dupa pauza. Benzema a marcat din pasa lui Vazquez. Avea sa fie, insa, o seara de cosmar pentru Zidane si echipa sa. Leganes a dat lovitura dupa un corner. A inscris Gabriel Pires.

Real a pierdut meciul, scor 1 la 2, si a fost eliminat din Cupa Spaniei. Galacticii castigasera partida din tur, cu 1 la 0, insa, Leganes s-a calificat mai departe gratie golurilor marcate in deplasare. Real Madrid rateaza cupa pentru al patrulea an la rand. Tot aseara, Deportivo Alaves a invins-o pe Valencia cu 2 la 1.

Pentru ca in tur Valencia a castigat cu acelasi scor, s-a ajuns in prelungiri, iar apoi la penalty-uri. Valencia s-a impus cu 3 la 2 si merge in semifinale.

In aceasta seara, in ultimul meci al sferturilor Cupei Spaniei, FC Barcelona primeste vizita lui Espanyol. In tur, Messi si coechipierii au pierdut, scor 0 la 1.