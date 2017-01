Soc la Australian Open. Simona Halep, eliminata din primul tur de jucatoarea numarul 52 mondial - VIDEO

Simona Halep a avut o prestatie modesta in meciul cu Shelby Rogers, americanca reusind sa faca o data break in primul set, ceea ce a ajutat-o sa se impuna cu 6 la 3. Surprinzator, in al doilea set, Halep a castigat doar un game – primul, dupa care a cedat complet. Rogers a condus, scor 6 la 1, si a produs o mare surpriza in etapa 1 a turneului de Mare Slem, Australian Open.

In acelasi timp, in etapa a doua s-a calificat lidera topului mondial, nemtoaica Angelique Kerber, care a invins-o, in trei seturi, pe ucraineanca Lesia Tsurenko. Merge mai departe si rusoaica Svetlana Kuznetsova. Ea a castigat categoric meciul de astazi cu tenismena columbiana Mariana Duque-Marino, scor 6 la 0 si 6 la 1.

In concursul masculin, numarul 1 in topul ATP, scotianul Andy Murray a trecut de ucraineanul Illya Marchenko, scor 7 la 5, 7 la 6 si 6 la 2.

Campionii de la Australian Open, in probele simplu masculin si feminin, se vor imbogati cu cate 2 milioane 762 de mii de dolari. Tenismanul moldovean Radu Albot joaca meciul primului tur maine, impotriva argentinianului Carlos Berlocq.