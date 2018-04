Soc la etapa Formulei 1 de la Bahrain. Kimi Raikkonen s-a grabit sa plece de la boxe si i-a rupt piciorul unui mecanic. Imagini care pot afecta emotional - VIDEO

Raikkonen s-a grabit sa plece, dupa schimbul de pneuri si a trecut cu roata peste piciorul unuia dintre mecanicii echipei Ferrari. Acesta a suferit o dubla fractura de tibie si peroneu, fiind transportat la spital, unde a fost deja operat.

Raikkonen a fost nevoit sa abandoneze cursa imediat. Etapa de la Bahrain a fost castigata de Sebastian Vettel. Pilotul german de la Ferrari a plecat din pole-position si a avut emotii doar dupa pit-stop-uri, dar s-a impus la final.

Valtteri Bottas si Lewis Hamilton, de la Mercedes, au completat podiumul. In clasamentul general, Vettel conduce cu 50 de puncte. Hamilton are 33 de puncte, iar Bottas - 22. Urmatoarea cursa de Formula 1 va avea loc in China, pe 15 aprilie.