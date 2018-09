Soc la US Open. Roger Federer, invins de australianul Millman (55 ATP), in optimile turneului - VIDEO

Federer a avut două mingi de 2-0 la seturi, apoi a ratat o minge de 2-1 la seturi. Elveţianul câştigase singurul duel anterior cu Millman, în 2015, în trei seturi la Brisbane.

Astfel, aşteptatul sfert de finală cu Novak Djokovic nu va mai avea loc, eşecul survenind după ce Federer a fost eliminat în sferturile de finală la Wimbledon.

Gracious and classy as always. Until next time, @rogerfederer ... #USOpen pic.twitter.com/zxPLUSbFuD

Novak Djokovic (6 ATP) s-a calificat în sferturi la Flushing Meadows după ce a dispus de portughezul Joao Sousa (68 ATP) în trei seturi, 6-3, 6-4, 6-3.

Absolutely stunning upset as @johnhmillman defeats Federer 3-6, 7-5, 7-6, 7-6 under the lights in Arthur Ashe Stadium!



Millman's first top ten victory lands him a spot in the QF against Djokovic...#USOpen pic.twitter.com/4DPEOJpJw7