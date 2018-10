SOC TOTAL! Wenger poate reveni AZI in fotbal: negocieri de ultima ora cu un GIGANT din Europa

Antrenorul francez ar urma sa fie numit azi la Bayern, anunta mai multe surse de presa din Germania si Anglia. Wenger e liber dupa despartirea de Arsenal si a recunoscut recent ca va reveni in fotbal in cel mai scurt timp. Bayern a anuntat pentru astazi o conferinta de presa, alimentand astfel speculatiile ca subiectul Wenger va fi in prim-plan. Inca nu e cert in ce functie ar urma sa lucreze francezul de 68 de ani la Munchen. Demiterea lui Niko Kovac in acest punct al sezonului nu pare sa fie o optiune pe care conducerea lui Bayern o ia in calcul.

In cariera, Wenger le-a pregatit pe Nancy, AS Monaco, Nagoya Grampus Eight si Arsenal.