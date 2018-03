Sora, sora, dar turneu-i cu multi bani. Venus Williams a invins-o pe Serena, in duelul de la Indian Wells - VIDEO

Venus si Serena Williams au incercat sa uite, pentru o ora si jumatate, ca sunt surori, pentru a decide cine merge in optimile de finala la Indian Wells. Serena, revenita in circuit dupa o pauza mai mare de un an, nu a tinut, insa, piept adversarei sale. Ea a facut de doua ori break, dar a cedat 4 game-uri pe propriul serviciu. La final, Venus Williams s-a impus cu 6 la 3 si 6 la 4, si s-a calificat in etapa urmatoare.

Venus Williams nu o mai invinsese pe Serena de 4 ani. La general, Serena conduce cu 17 la 12, la meciuri directe. Venus Williams va da piept cu letona Anastasija Sevastova, in optimi. Intre timp, in concursul masculin de la Indian Wells, liderul mondial, elvetianul Roger Federer, l-a invins pe sarbul Filip Krajinovic, scor 6 la 2 si 6 la 1.

Federer va juca impotriva francezului Jeremy Chardy, in optimi de finala. Campionii de la Indian Wells, la simplu masculin si feminin, vor incasa cate 1 milion 340 de mii de dolari.