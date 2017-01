Sorana Cirstea a reusit o victorie fabuloasa si s-a calificat in optimile turneului de Mare Slem - VIDEO

Sorana Cirstea e intr-o forma de zile mari la primul turneu de Mare Slem al anului. Romanca a invins-o in aceasta dimineata pe Alison Riske in turul 3 de la Australian Open, scor 6 la 2, 7 la 6. Sorana a dominat autoritar primul set, in care a reusit 2 break-uri. In setul secund, jocul a fost mai echilibrat. Americanca a servit pentru a trimite partida in decisiv, insa romanca a facut break la 0, iar la tie-break a facut instructiune, calificandu-se in optimi.

La dublu, romanii Horia Tecau si Florin Mergea s-au calificat in optimi in perechi diferite. Liderul mondial, Andy Murray, merge in urmatoarea etapa a turneului din Australia, dupa ce l-a invins lejer pe americanul Sam Querrey, scor 6 la 4, 6 la 2, 6 la 4. Britanicul a avut nevoie doar de 2 ore pentru a accede in optimile de la Australian Open.

Nici numarul 1 la feminin nu si-a permis pasul gresit. Angelique Kerber a trecut fara probleme de ceha Krystina Pliskova in doua seturi, 6 la 0, 6 la 4. Mai putin de o ora a durat partida, care a trimis-o pe Kerber in optimi.