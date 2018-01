Spaniolii sunt, in premiera, campionii Europei la handbal. Ibericii au invins, in partida decisiva, Suedia, scor 29 la 23 - VIDEO

Finala Campionatului European s-a disputat la Zagreb, iar handbalistii suedezi au inceput mai bine partida. Nordicii au castigat prima repriza cu 14 la 12. Dupa pauza, insa, nationala Spaniei a oferit un recital de senzatie. Balaguer, Sole si Dujshebaev au fost de neoprit, in atac, iar ibericii au castigat meciul cu 29 la 23.

Handbalistii spanioli au cucerit primul titlu european, in istorie. Suedia ramane cea mai titrata echipa, cu 4 trofee continentale. In meciul pentru locul 3, Franta a invins reprezentativa Danemarcei, scor 32 la 29. Francezii au fost campioni europeni, in 2006, 2010 si 2014, iar, la moment, detin titlul mondial.