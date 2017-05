Spartak a castigat derby-ul de pe terenul lui TSKA, scor 2 la 1. Echipa lui Massimo Carrera are 8 puncte avans fata de Zenit - FOTO

TSKA a pus, din start, presiune pe poarta celor de la Spartak. Militarii au avut cateva ocazii bune de a marca, insa, contrar cursului jocului, golul a venit in poarta lui Akinfeev. Luiz Adriano a inscris din apropiere, profitand de pasa lui Popov. TSKA a raspuns prin golul lui Alexei Berezutski, din minutul 45.

Echilibrul nu a durat mult. In minutul 51, defensiva echipei TSKA a gafat, iar oaspetii au profitat si Glushakov a marcat pentru 2 la 1.

Spartak a fost, in continuare, echipa mai periculoasa, insa scorul a ramas neschimbat. Discipolii lui Massimo Carrera sunt foarte aproape de titlul in Rusia. TSKA este la 10 puncte in spatele lui Spartak. Tot aseara, formatia moldoveanului Alexandru Gatcan, FC Rostov, a invins-o pe Amkar cu 1 la 0. Portarul gazdelor, Nikita Medvedev, a stabilit un record magnific – are deja 952 de minute fara gol incasat, aceasta fiind cea mai lunga serie din istoria Campionatului Rusiei. FC Rostov ocupa locul 5 in clasament.