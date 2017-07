Spartak a incheiat la egalitate partida cu Dinamo Moscova, scor 2 la 2. Cativa fani de la cele doua echipe s-au luat la bataie - VIDEO

Fanii celor de la Dinamo l-au batut cu bestialitate pe un suporter al celor de la Spartak. Politistii au intervenit peste cateva secunde. Partida dintre campioana Rusiei si Dinamo Moscova s-a incheiat la egalitate, scor 2 la 2, chiar daca Spartak a condus cu 2 la 0 dupa prima repriza.

Promes si Adriano au punctat pentru trupa lui Massimo Carrera.

Dinamo Moscova a intors soarta partidei in partea secunda. Panchenko a redus din diferenta cu un sut in forta din afara careului, iar lovitura de gratie a venit in prelungiri. Tashaev a inscris la ultima faza a meciului si a adus un punct nesperat pentru Dinamo Moscova.

In urmatoarea etapa, Spartak Moscova intalneste formatia FC Ufa.