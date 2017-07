Spartak Moscova a cucerit, in premiera, Supercupa Rusiei. Echipa lui Massimo Carrera a invins-o cu 2 la 1 pe Lokomotiv - VIDEO

Campioana Rusiei, Spartak, si detinatoarea cupei, Lokomotiv, nu au decis invingatoarea in 90 de minute. In schimb, au facut spectacol in overtime. Luiz Adriano a deschis scorul in minutul 101, iar golul le-a dat aripi celor de la Spartak. Mai tarziu, Quincy Promes a marcat si el. Lokomotiv a redus din diferenta, prin Manuel Fernandes, care a executat impecabil o lovitura libera.

Nu mai mult de atat, insa. Lokomotiv nu a mai reusit sa inscrie si golul 2, iar Spartak a intrat in posesia Supercupei Rusiei, pentru prima data in istoria clubului.