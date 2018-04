Spartak Moscova este gata sa cedeze titlul de campioana a Rusiei. Echipa lui Massimo Carrera a pierdut meciul cu Ahmat si ramane la 7 puncte in spatele liderei Lokomotiv - VIDEO

Campioana Rusiei, Spartak, putea sa se apropie de lidera clasamentului, Lokomotiv, insa a facut un nou meci modest. Ahmat a atacat rar, dar foarte eficient. In primele 23 de minute, Mitrishev si Silva Lima au inscris cate un gol.

Spartak s-a aruncat in atac si a ratat mai multe ocazii de gol. Echipa lui Massimo Carrera, insa, a fost prinsa pe contraatac, in minutul 50. Berisha a dus scorul la unul dezastruos pentru gazde, 3 la 0.

Luiz Adriano a marcat in minutul 86, insa a fost prea tarziu pentru Spartak sa incerce o revenire spectaculoasa. Dupa acest esec, Spartak ramane pe locul 3 in campionat, cu 50 de puncte. TSKA are 51, iar lidera Lokomotiv - 57 de puncte. In Premier Liga rusa, mai sunt 3 etape programate, in acest sezon.