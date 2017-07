Spectacol din partea legendelor echipelor Barcelona si Manchester United. Ronaldinho si Rivaldo au demonstrat ca pot si acum sa faca legea pe teren - VIDEO

Ronaldinho, la 37 de ani, si Rivaldo, la 45, au demonstrat ca pot si acum sa faca legea pe teren. Echipa legendelor Barcelonei, pentru care au mai jucat, aseara, Davids, Kluivert sau Giuly, a dat piept cu o formatie tare a celor de la Manchester United. Blomqwist si Poborsky au inscris cate un gol, petru diavolii rosii, iar Dwight Yorke a marcat cu un sut fantastic.

Catalanii au inscris golul de onoare dupa o combinatie superba, prin Frederic Dehu.

Meciul legendelor celor doua cluburi a fost unul de caritate. Banii acumulati din vanzarea biletelor si donatii vor merge la constructia unui nou centru de investigatii in cancerul pediatric, in Barcelona. Echipele vor mai juca o partida, in septembrie, de aceasta data la Manchester, pe stadionul Old Trafford.