Spectacol in Anglia. City a batut-o pe West Ham, United a remizat cu codasa clasamentului, iar Everton a luat un punct dupa meciul cu Stoke City - VIDEO

Dupa 2 meciuri fara victorie in campionat, Manchester City si-a revenit. Trupa lui Pep Guardiola a invins categoric in deplasare formatia West Ham, scor 4 la 0. Gabriel Jesus, noua achizitie a cetatenilor, a facut show chiar in prima partida in care a intrat in primul 11. Brazilianul a inscris si a dat o pasa decisiva.

Pentru Manchester City au mai inscris De Bruyne, Silva si Yaya Toure. Astfel, cetatenii sunt pe locul 5, la egalitate de puncte cu Liverpool, cate 46. Rivala din oras, Manchester United nu a reusit sa profite de ghinionul echipelor mai bine clasate. Diavolii rosii au remizat contra codasei clasamentului Hull City, scor 0 la 0. Ibrahimovic si Mata au avut cele mai importante ocazii de gol.

Tot ieri, veteranul Peter Crouch, care evolueaza acum pentru Stoke City, a reusit o performanta fantastica. Englezul a inscris cel de-al 100-lea gol in Premier League.

Totusi, Stoke City nu s-a bucurat prea mult. Shawcross a inscris in propria poarta, iar partida contra celor de la Everton s-a incheiat la egalitate, 1 la 1. Astfel, Everton este pe locul 7 in Premier League, avand 37 de puncte la activ.