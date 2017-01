Spectacol in Cupa Angliei. Portarul echipei Sheffield a incercat sa degajeze mingea dar a lovit atacantul advers si balonul a intrat in plasa - VIDEO

A fost unul din cele mai simple goluri din cariera lui Alvaro Negredo. S-a apropiat de portar, iar acesta, incercand sa degajeze mingea, l-a nimerit pe atacantul spaniol. Middlesbrough a batut fara drept de apel formatia Sheffield Wednesday, scor 3 la 0.

Leadbitter si De Roon au mai inscris pentru gazde. Tot aseara, o victorie usoara a obtinut-o si Chelsea. Aristocratii au invins cu 4 la 1 formatia Peterborough, care evolueaza in al treilea esalon, si s-au calificat in etapa urmatoare a Cupei Angliei. Pedro a marcat de doua ori, iar Batshuayi si Willian au inscris cate o data.

Chelsea a cucerit Cupa Angliei de 7 ori, in trecut, ultima data in anul 2012. Intre timp, in runda urmatoare a competitiei a acces si Tottenham, care a invins-o pe Aston Villa, scor 2 la 0. Davis si Son au marcat golurile.

In schimb, FC Liverpool, care a jucat cu multe rezerve, nu s-a descurcat in duelul cu echipa din a patra liga valorica, Plymouth. Meciul s-a incheiat cu o remiza, scor 0 la 0, iar calificarea se va decide in rejucare, pe terenul micii formatii din sudul Angliei.