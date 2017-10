Spectacol in derby-ul dintre Zimbru si Sheriff. Gruparea din Tiraspol s- a impus la Chisinau, iar Theodoro a deschis scorul cu un sut din afara careului - VIDEO

Brazilianul a inscris splendid in minutul 15, dupa o gafa a defensivei celor de la Sheriff. Zimbru a plecat in avantaj la vestiare, ba chiar a condus pana in minutul 76, cand Jairo a marcat din penalty. Finalul partidei a fost de cosmar pentru galben-verzi. Bandibanga a inscris in prelungirile partidei si a adus o victorie importanta pentru Sheriff.

Iurie OSIPENCO, ANTRENOR ZIMBRU: “Astazi echipa a aratat un joc bun, a dat dovada de vointa. Cu un asemenea joc, doar vom progresa, iar victoriile nu se vor lasa asteptate.”

Zimbru nu-si poate bate rivala Sheriff deja de 12 meciuri si ocupa locul 8 in campionat. Gruparea din Tiraspol este lider in Divizia Nationala, avand 32 de puncte la activ.