Spectacol in liga nord-americana de hochei. Cea mai ofensiva echipa a campionatului, Tampa Bay a invins-o pe Florida - VIDEO

Brayden Point si Nikita Kucherov au marcat in primele 5 minute, iar Tampa Bay conducea cu 2 la 0. A fost doar inceputul spectacolului. Stamkos a inscris si el, iar Florida a raspuns prin 2 goluri, pana la pauza. Ekblad si Barkov au punctat.

In debutul reprizei secunde, Florida Panthers a egalat scorul, ceea ce a motivat-o la maxim pe Tampa Bay. Oaspetii au marcat de 3 ori, unul din marcatori fiind rusul Vladislav Namestnikov.

In ultima repriza, echipele au mai marcat cate 2 goluri. Pentru Florida, unul l-a reusit hocheistul rus Evghenii Dadonov. Tampa Bay a castigat partida cu un scor superb de 8 la 5. Dupa aceasta victorie, Lightning ramane lidera in Conferinta de Est din NHL si are cel mai impresionant atac al ligii – 53 de goluri marcate in 13 meciuri.