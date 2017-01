Spectacol in NBA chiar in prima zi. Toronto Raptors a facut instructiune cu Los Angeles Lakers, invingand in primul meci din 2017 - VIDEO

Americanul si-a ajutat echipa in victoria clara, scor 123 la 114, contra celor de la Los Angeles Lakers. Pe langa cele 41 de puncte, Lowry a mai dat si 7 pase decisive. Chiar daca a cedat in primul sfert, Toronto Raptors a revenit si si-a garantat prima victorie din 2017.

Cu victorie a intalnit noul an si Portland Trail Blazer. Echipa din Oregon a invins in deplasare Minnesota Timberwolves cu 95 la 89. Chiar daca aveau un avans de 12 puncte la pauza mare, lupii nu s-au regasit in ultimele doua sferturi si au ratat victoria. Omul meciului a fost McCollum, cu 43 de puncte si 3 pase decisive.

Tot azi, ocupanta locului doi in Conferinta de Vest, San Antonio Spurs a cedat spectaculos in fata celor de la Atlanta Hawks, scor 112 la 114. Dupa ce au dominat mai bine de 3 sferturi, oaspetii au fost egalati pe final de meci, iar in overtime gazdele s-au impus la limita cu 14 la 12 si si-au garantat cea de-a 16 victorie din actuala stagiune.