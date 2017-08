Spectacol in primul meci al noului sezon din Campionatul Frantei. AS Monaco, a invins dramatic formatia Toulouse - VIDEO

AS Monaco a avut emotii mari in primul meci din noul sezon al Campionatului Frantei. Detinatoarea titlului s-a impus cu 3 la 2 in fata celor de la Toulouse. In fata propriilor suporteri, campioana in exercitiu s-a vazut condusa inca in minutul 6.

Totusi, la pauza a fost 1 la 1, dupa ce Jemerson a invins portarul oaspetilor. In partea secunda, Toulouse a condus din nou, insa Monaco a dat lovitura imediat. Falcao si Glik au punctat pentru prima victorie a campioanei in noul sezon. Prima etapa al noului sezon din Campionatul Frantei se incheie maine.