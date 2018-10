Spectacol la deschiderea noului sezon al Euroligii de baschet. TSKA Moscova a batut-o pe Barcelona cu 95 la 75 - VIDEO

Moscova, de 7 ori campioana a Euroligii, in trecut, a inceput noua editie a turneului cum nu se poate mai bine. Americanul Corry Higgins si francezul Nando de Colo au fost vedetele militarilor in partida cu Barcelona, iar la pauza formatia rusa a condus cu 51 la 29.

Catalanii au redus din diferenta, in a treia repriza, insa nu mai mult de atat. TSKA a dominat finalul meciului si s-a impus clar, scor 95 la 75. Tot aseara, campioana in exercitiu, Real Madrid a obtinut si ea o victorie spectaculoasa. Blancos a invins formatia turca Darussafaka, scor 109 la 93.

In total, 16 echipe vor juca in noul sezon al Euroligii de baschet, in format fiecare cu fiecare, cu meciuri acasa si in deplasare. In play-off, se vor califica 8 echipe.