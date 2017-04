Spectacol la startul play-off-ului ligii nord-americane de hochei. Washington a invins-o pe Toronto, iar campioana actuala, Pittsburgh a inceput cu dreptul faza eliminatorie - VIDEO

Washington Capitals, condusa de capitanul Alexandr Ovechkin, a avut mari probleme in debutul meciului cu Toronto Maple Leafs. Oaspetii au marcat de doua ori in primele 10 minute. Dusul rece i-a trezit pe hocheistii echipei gazda. Williams a inscris, iar golul a venit ca o gura de aer pentru jocul lui Washington.

In repriza a doua, Williams a punctat din nou, la capatul unei combinatii la care a participat si rusul Kuznetsov. Scorul egal s-a pastrat pana la finalul timpului regulamentar si s-a ajuns in overtime, in care gazdele au dat lovitura. Wilson a marcat si Capitals a castigat cu 3 la 2 partida.

Intre timp, campioana en-titre, Pittsburgh Penguins a batut gruparea Columbus cu 3 la 1. Rusul Evghenii Malkin a fost coautor la 2 goluri ale gazdelor.

In prima etapa din play-off-ul NHL participa 16 echipe. Prima formatie care va obtine 4 victorii in serie se califica in sferturi de finala.