Spectacol total la un show de wrestling din SUA. Un luptator si-a atacat adversarul in timp ce acesta oferea un interviu - VIDEO

Braun Strowman l-a atacat pe Roman Reigns chiar in timp ce acesta discuta cu un reporter. Strowman l-a luat la pumni, dar si l-a lovit de pereti pe adversarul sau. Cei din jur nu au putut sa-l opreasca.

Spectacolul a continuat intr-un alt mod inedit. Reigns nu a avut liniste nici cand i se acordau ingrijirile medicale. La final, Strowman a rasturnat si ambulanta in care se afla adversarul sau.

De obicei, show-urile de wrestling au loc in ring sau in apropierea acestuia. Acest gen de lupte este popular in Statele Unite ale Americii. Totusi, niciun luptator nu are de suferit.