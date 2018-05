Spectacol total pe Olimpico! FC Liverpool merge in marea finala a Ligii Campionilor

Mane a marcat primul gol al partidei, insa gazdele au egalat gratie autogolului lui Milner. Cormoranii au revenit in avantaj dupa reusita lui Wijnaldum. In repriza secunda, romanii au dominat. Dzeko a inscris o data, iar Nainggolan - 2 goluri, ultimul din penalty, in prelungiri. AS Roma a castigat cu 4 la 2 meciul, dar in finala s-a calificat FC Liverpool. Formatia engleza a castigat mansa tur, de saptamana trecuta, cu 5 la 2. Cormoranii o vor intalni pe Real Madrid, in finala Ligii Campionilor, pe 26 mai, la Kiev