RUSIA - ARABIA SAUDITA 2-0, deschiderea Cupei Mondiale 2018! Veste teribila pentru rusi: isi pierd vedeta dupa doar 25 de minute

Min 68 Dubla ocazie pentru rusi! Al-Maiouf reuseste sa intervina salvator in doua randuri.



Min 65 Lovitura de cap a lui Cheryshev este trimisa pe centrul portii. Portarul saudit retine.

Min 56 Sauditii, la un pas de a marca: Al-Sahlawi rateaza milimetric intalnirea cu mingea.



Min 52 Samedov trage mult peste poarta din 20 de metri.



Min 50 Rusii incep in atac si repriza a doua. Fundasul Osama blocheaza prima actiune de atac a gazdelor din repriza a doua.



Min 46 A inceput repriza a doua!

Min 45+2 Final de prima repriza!



Min 43 GOOL Rusia! Cheryshev majoreaza diferenta dupa o gafa incredibila in apararea sauditilor. Cheryshev a intrat in locul lui

Dzagoev la mijlocul primei reprize.

INFO: 1-0, cel mai intalnit scor la meciurile de deschidere ale Cupei Mondiale. De cinci ori s-a mai intamplat pana acum.

Min 35 Zobnin cade rau, iar rusii cer penalty! Arbittrii au lasat jocul sa continue.



Min 24 Prima schimbare a Rusiei: Dzagoev iese accidentat. Cheryshev intra in locul sau.



Min 21 Prima aparitie in careu a sauditilor: reluarea cu capul a lui Al-Sahlawi este deviata in corner. Mingea trece putin pe langa.



Min 15 Al-Maiouf reuseste o parada fantastica la noua ocazie uriasa a Rusiei.



Min 12 GOOOL Rusia! Gazinsky deschide scorul printr-o lovitura de cap din 6 metri. Faza discutabila, se putea dicta fault in atac.

Min 11 Dzagoev trage periculos, dar sutul sau este deviat. Corner pentru Rusia.



Min 7 Sutul lui Samedov, in blocajul lui Osama! Cea mai importanta sansa de gol creata de gazdele Mondialului.



Min 2 Prima actiune de atac a Rusiei, blocata in marginea careului de 6 metri de sauditi.



Min 1 A inceput Campionatul Mondial!



17:36 A inceput spectacolul! Canta Robbie Williams pe Lujniki!

17:28 — Football 24/7 (@foetball247) 14 июня 2018 г.

The #FIFA #WorldCup kicks off today here at the #LuzhnikiStadium in Moscow, Russia. It's an 81,000 capacity stadium. #Russia2018 #RUS v #KSA pic.twitter.com/xRUGoRDT9d