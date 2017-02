Spectacolul e la el acasa in NBA in acest week-end. Inainte de multasteptatul meci, sportivii s-au intrecut la dunk-uri - VIDEO

Glen Robinson, de la echipa Indiana Pacers, s-a dovedit a fi cel mai bun la slam dunk-uri. Baschetbalistul de 23 de ani l-a invins cu 94 la 87 pe rivalul sau de la Phoenix Suns. Totusi, concursul nu a fost la fel de spectaculos ca in anii trecuti. All Star Weekend-ul din NBA se incheie in aceasta noapte cu meciul dintre cei mai buni jucatori ai Conferintelor din Est si Vest.