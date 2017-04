Spicul a castigat primul meci pe stadionul renovat de la Chiscareni. Echipa a invins-o pe Sheriff-2, lidera celui de-al doilea esalon al Campionatului Moldovei - VIDEO

Rodrigo Bostan a marcat cu un sut splendid din afara careului, pe finalul primei reprize. La acel moment scorul era de 1 la 1. Celalalt gol al echipei Spicul a fost inscris de Denis Gheiceanu, iar pentru tiraspoleni a punctat Kone.

Spicul, care a jucat, ieri, primul meci pe stadionul renovat de la Chiscareni, ocupa locul 3 in Divizia A, cu 48 de puncte. Tot atatea are Sfantul Gheorghe, dar aceasta formatie are cu un meci mai mult jucat. Ieri, Sfantul Gheorghe a invins-o pe Dacia-2, la fel cu scorul de 2 la 1.

Astfel, Sfantul Gheorghe si Spicul sunt pe pozitii de promovare in Divizia Nationala. Totusi, pe locul 4 se afla Victoria Bardar, care va urca in clasament, daca va castiga meciurile restanta. Sheriff-2 este lider in Divizia A, dar, conform regulamentului, nu poate promova in esalonul superior, deoarece acolo evolueaza prima echipa a viespilor.