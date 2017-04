Sportiv celebru, gasit spanzurat in inchisoare. Pentru ce era condamnat americanul

Hernandez era o stea in ascensiune in NFL, cand a fost arestat in iunie 2013 si acuzat de uciderea unui cunoscut, in apropierea casei sportivului, din Massachusetts, conform News.ro

Former NFL footballer Aaron Hernandez has been found dead in his cell in Massachusetts.

Full story https://t.co/yE38ixyFVs pic.twitter.com/nO6f1OOSiz

— BBC Sport (@BBCSport) April 19, 2017

El a fost condamnat pentru crima si inchis pe viata, in 2015. Vineri, Hernandez a fost achitat intr-un alt caz, in care era acuzat de dubla omucidere, in 2012.

Gardienii de la Souza Baranowski Correctional Center din Shirley, Massachusetts, l-au gasit pe Hernandez, 27 de ani, spanzurat in celula sa, miercuri, la ora locala 03.05, fiind transportat la spital, unde a fost declarat decesul, la ora locala 04.07.

"El s-a spanzurat de fereastra celulei, folosind un cearsaf. Hernandez a incercat sa blocheze usa celulei pe dinauntru, cu diverse lucruri", au anuntat autoritatile, intr-un comunicat.