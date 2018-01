Sportivii cu cele mai bune performante in 2017 au fost premiati de Comitetul National Olimpic. Marele premiu i-a revenit luptatorului de taekwondo, britanicul Aaron Cook - VIDEO

Aaron Cook a devenit sportivul anului, iar la femei cu acest titlu s-a ales Mariana Cherdivara-Esanu.

Ambii insa au lipsit de la eveniment. Premii au primit si campionii mondiali si europeni, printre care Dorin Gotonoaga, Daniel Cataraga, dar si canotorii Ilie Sprancean si Oleg Nuta.

Ilie SPRANCEAN, CAMPION EUROPEAN U-23 LA CANOE: "Un astfel de eveniment ca Cina Olimpica inseamna o incurajare in ceea ce fac si pentru a arata un rezultat mai bun."

Oleg NUTA, CAMPION EUROPEAN U-23 LA CANOE: "Este un eveniment foarte frumos. Practic, particip la acest eveniment pentru al doilea an, deoarece in acesti doi ani am aratat rezultate mai frumoasa. Este foarte placut."

Nicolae JURAVSHI, PRESEDINTE CNOS: "Pentru noi este important ca la fiecare final de an sa facem o concluzie si o retrospectiva a anului competitiv si sa vedem de la ce pornim."

Premiul "Sportul si Femeia" a fost castigat de Zalina Marghieva.

Zalina MARGHIEVA, ATLETA": "2017 a fost un an de tranzit pentru mine. Au fost si lucruri bune, dar mai multe au fost asa, mai rele, pentru ca acum facem niste concluzii, lucram asupra unor anumite detalii pentru ca sa avem performante mai mari."

Cina Olimpica este organizata traditionional in luna ianuarie.